PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal bekommt eine neue Führungsspitze: Nicolas Hieronimus werde von kommendem Jahr an als Chef die Geschäfte des Unternehmens leiten, teilte L'Oreal am Mittwoch in Paris mit. Der 56-Jährige löst Jean-Paul Agon (64) ab, der weiterhin Verwaltungsratschef bleiben soll.

Nach Unternehmensangaben arbeitet Hieronimus seit 33 Jahren bei L'Oreal. Zuletzt war er Vizechef des Konzerns. Hieronimus wird erst der sechste Vorstandsvorsitzende in der Geschichte des Unternehmens sein.

Hieronimus übernimmt seinen neuen Job in schwierigen Zeiten. Im ersten Halbjahr war der Umsatz von L'Oreal um 12 Prozent gesunken - der stärkste Rückgang seit mindestens 20 Jahren. Grund dafür waren Lockdowns und Reisebeschränkungen: Die weniger vorhandenen Kontaktmöglichkeiten reduzierten bei den Konsumenten offenbar den Bedarf an Make-up und Parfüm./ngu/stw/he