Während Technologieaktien derzeit hoch im Kurs stehen, so vernachlässigen viele Investoren günstig bewertete Aktien. Diese zeichnen sich durch eine niedrige Bewertung aus, können aber im Gegenzug häufig beim Wachstum nicht punkten. Dennoch können sie für Value-Anleger attraktiv sein, sofern das Geschäftsmodell auch in Zukunft bestehen oder weiterentwickelt werden kann. Genau eine solche Aktie könnte die RTL Aktie sein. Europas führender Medienkonzern befindet sich schon seit einigen Jahren in einer Umbruchsituation, denn immer mehr digitale Streaming-Anbieter machen auch dem Geschäftsmodell der RTL Group zu schaffen. Die Folgen: ein sinkender Aktienkurs und eine spottbillige Bewertung.

