Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat einen Corona-Schnelltest auf den Markt gebracht. Bei den Anlegern kommt das gut an. Die Aktie zählt mit einem Plus von etwa drei Prozent zu den stärksten Werten im MDAX und versucht sich nun erneut am Ausbruch aus der Konsolidierung, die seit der Kapitalerhöhung Anfang September intakt ist.Mit dem Antigen-Schnelltest von Siemens Healthineers erlangen potenziell infizierte Menschen innerhalb von 15 Minuten Gewissheit, ob Sars-CoV-2 nachweisbar ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...