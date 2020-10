Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0673964080 St. James Gold Corp. 14.10.2020 CA7900141044 St. James Gold Corp. 15.10.2020 Tausch 1:1

AU000000CFE0 Cyclone Metals Ltd. 14.10.2020 AU0000109910 Cyclone Metals Ltd. 15.10.2020 Tausch 1:1

