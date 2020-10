Apple hat am Dienstagabend wie erwartet vier neue iPhone-Modelle präsentiert. Größere Überraschungen blieben dabei aus - entsprechend zurückhaltend fiel die erste Reaktion der Anleger aus: Während des Events ist die Aktie zeitweise um mehr als drei Prozent gefallen. Das Echo der Analysten ist indes überwiegend positiv. Die Veranstaltung habe ihn größtenteils positiv gestimmt, schrieb Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan in einer Studie am Mittwoch. Die Kunden dürften nun in starkem Maße ältere ...

