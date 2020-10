14.10. 16:28: Aldi Nord startet mit elektronischen Preisschildern - Kunden könnten dadurch sparen, sagen ExpertenAldi Nord testet in drei seiner Filialen elektronische Preisschilder. Experten glauben, dass das für Kunden vor allem Vorteile hat.>> Artikel lesen 14.10. 16:19: Tesla: "Batteriefabrik wird zu den größten in Deutschland gehören", sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister SteinbachTeslas Batteriezellenfabrik in Grünheide werde zu den größten in Deutschland gehören, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.>> Artikel lesen 14.10. 15:24: "Das meiste Geld verdienen immer noch die deutschen Automobilhersteller - und nicht Tesla"Immer neue Studien und Meinungen zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...