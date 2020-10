Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Der Audio-Boom geht weiter: 36 Prozent hören hierzulande inzwischen regelmäßig Podcasts, Hörbücher und Hörspiele. Das ist ein Ergebnis des aktuellen "Audible Hörkompass 2020", der anlässlich der derzeitigen Frankfurter Buchmesse vorgestellt wurde. Welche Rolle die Corona-Pandemie dabei spielt und wie sich das Hörverhalten der Fans des gesprochenen Worts in den letzten Jahren verändert hat, verrät Ihnen Jessica Martin.Sprecherin: 26 Millionen Menschen hören hierzulande inzwischen regelmäßig Podcasts, Hörbücher oder Hörspiele:O-Ton 1 (Oliver Daniel, 14 Sek.): "Das sind übrigens im Vergleich zum Vorjahr noch mal 13 Prozent mehr. Hören ist auf jeden Fall inzwischen für Millionen Menschen ein fester Bestandteil ihres Alltags geworden. Besonders die Jüngeren hören überdurchschnittlich häufig und treiben den Erfolg des gesprochenen Wortes damit weiter voran."Sprecherin: Sagt Audible Deutschland-Chef Oliver Daniel. Aber auch die Corona-Pandemie hat viel zu der positiven Entwicklung beigetragen.O-Ton 2 (Oliver Daniel, 23 Sek.): "Insgesamt hat die Corona-Pandemie über eine Million neue Hörer angelockt, die erstmals Hörbücher oder Podcasts ausprobiert haben. Der Hörkompass zeigt übrigens noch, dass die Hörgewohnheiten sich auch deutlich geändert haben: Es werden sehr viel mehr Sachhörbücher gehört, etwa zu Bildung und Wissen, aber auch Gesundheitsthemen, was ja sehr nahe liegt. Und Ablenkung war wichtig: Die Menschen haben mehr Thriller und mehr Comedy gehört als vor Corona."Sprecherin: Dabei verliert die CD als Abspielmedium allerdings immer mehr an Boden.O-Ton 3 (Oliver Daniel, 27 Sek.): "Smartphone und Tablet legen dagegen deutlich zu, vor allem bei den Unter-40-Jährigen wieder. In dieser Altersgruppe hören fast 80 Prozent ihre Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts auf Smartphone oder Tablet und nur noch 13 Prozent auf CD. Zwei Drittel der Menschen hören übrigens das gesprochene Wort am liebsten zu Hause, gern beim Einschlafen oder bei der Hausarbeit. Und natürlich auch unterwegs - auf dem Weg zur Arbeit, beim Arzt, beim Sport - wird immer mehr gehört."Sprecherin: Immer mehr nachgefragt werden zurzeit übrigens speziell fürs Hören entwickelte, exklusive Geschichten von Bestsellerautoren:O-Ton 4 (Oliver Daniel, 18 Sek.): "Gutes Beispiel dafür sind Sebastian Fitzek und Vincent Kliesch mit ihrem Audible Original 'AURIS'-Titel. Dabei ist den Hörerinnen und Hörern in Deutschland neben einem hohen Qualitätsanspruch auch vor allem wichtig, dass diese Geschichten nicht unterbrochen werden: Also mehr als drei Viertel finden, dass Hörbücher und Podcasts, wie bei Audible, werbefrei sein sollten."Abmoderationsvorschlag: Alle Ergebnisse des frisch veröffentlichten "Hörkompass 2020" sowie eine riesige Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts zum Download finden Sie im Netz unter audible.de.Pressekontakt:Hendrik GerstungDirector Corporate Communications Audible GmbHSchumannstr. 6 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-141hendrig@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/4734452