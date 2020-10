Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gewann 0,75 Prozent auf 2.210,23 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte in einer ähnlichen Größenordnung um 0,72 Prozent auf 1.130,90 Einheiten zu. An der europäischen Leitbörsen und an der Wall Street verhielten sich die Anleger zurückhaltender.Die Analysten von Helaba verwiesen auf eine Reihe an Unsicherheitsfaktoren. ...

