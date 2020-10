DJ XETRA-SCHLUSS/13.000er-Marke im DAX hält

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem vergleichsweise ruhigen Handelstag schloss der deutsche Aktienmarkt kaum verändert. Der DAX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 13.028 Punkten. Weiterhin halten sich damit die Bullen und die Bären am Aktienmarkt die Waage. Die Optimisten setzen darauf, dass die Berichtssaison zum dritten Quartal besser als befürchtet ausfallen wird. Die Pessimisten schauen auf die in die Höhe schnellende Zahl an Corona-Infektionen und darauf, dass lokale Lockdowns die Wirtschaft im vierten Quartal belasten dürften.

Delivery Hero der Gewinner im DAX

Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 4,7 Prozent nach oben. Dabei profitierte das Sentiment für die Aktie von dem starken Plus bei den Bestellungen des Wettbewerbers Just Eat Takeaway. An der Börse wird davon ausgegangen, dass die Onlinebestellungen von Mahlzeiten zumindest während der Corona-Pandemie, in der auch viele Menschen von zu Hause arbeiten, weiter hoch bleiben wird. Ein weiterer Gewinner der aktuellen Umstände ist Siemens Healthineers, die Aktie legte mit der Ankündigung eines Corona-Schnelltests um 2,4 Prozent zu. Der Test soll Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten anzeigen und könnte zum Beispiel bei Besuchen in Alters- oder Pflegeheimen verwendet werden.

Kapitalerhöhung bei Covestro gut untergebracht

Covestro schlossen nach einem Platzierungspreis bei 43,85 Euro 0,4 Prozent fester bei 44,43 Euro. Dafür gibt es nach Aussage aus dem Handel gleich mehrere Gründe. Zum einen sei die Kapitalerhöhung lange erwartet worden. Zum zweiten habe der Kurs in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich nachgegeben, und zum dritten sei das Material aus der Kapitalerhöhung gut und schnell aufgenommen worden.

Nicht so rund lief es bei Dermapharm. Deren Aktien fielen nach einer Platzierung um knapp 8 Prozent auf 44,97 Euro und damit unter den Platzierungspreis von 46 Euro. Hier hat der Großaktionär Themis Aktien verkauft und damit brutto gut 252 Millionen Euro erlöst. Für die Aktie von Nordex ging es gut 6 Prozent nach oben nachdem der Windkraftanlagenhersteller den Auftragseingang für das dritte Quartal bekannt gab.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 52,9 (Vortag: 52,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,35 (Vortag: 2,39) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.028,06 +0,07% -1,67% DAX-Future 12.982,50 -0,02% -0,56% XDAX 12.998,85 -0,03% -1,03% MDAX 27.888,65 +0,05% -1,50% TecDAX 3.205,55 +0,29% +6,32% SDAX 12.882,24 -0,06% +2,96% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,40 30 ===

