Lieder, die wie Brücken sind. In Zeiten von Social Distancing bekommt der bekannte Liedtext von Rolf Zuckowski eine besondere Bedeutung, die der Künstler sich nicht ausgemalt hatte, als er den Song komponierte. Jetzt baute er beim exklusiven Gartenkonzert mit seiner Musik Brücken zu den Herzen der Kinder, die im Lufthafen am Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK) leben.Die Einschränkungen des täglichen Lebens durch das Coronavirus treffen Kinder und die kleinen Patienten des Lufthafens am Altonaer Kinderkrankenhaus besonders stark. In der deutschlandweit einzigartigen Wohnstation werden Kinder und Jugendliche betreut, die auf eine Langzeitbeatmung angewiesen sind. Dies bedeutet, dass ihre Atmung nicht eigenständig funktioniert und sie medizinische Unterstützung in Form eines Beatmungsgerätes benötigen. Da sie aufgrund ihrer Vorerkrankungen der Atemwege zur vulnerablen Hochrisikogruppe gehören, müssen sie aktuell besonders geschützt werden. Aktivitäten in anderen Institutionen außerhalb des Lufthafens entfallen größtenteils. Aus diesem Grund haben sich die Kinder vom Verein wünschdirwas e. V. einen Besuch von Rolf Zuckowski gewünscht. Diesem Wunsch kam der Künstler gerne nach und gab heute ein exklusives Konzert im schönen Garten des Lufthafens am Altonaer Kinderkrankenhaus.Die kleinen Musikfans verfolgten den Auftritt von Rolf Zuckowski aus sicherer Distanz und hatten sichtlich Freude an dem musikalischen Event. Auch Patientinnen und Patienten anderer Stationen wollten sich dieses besondere Konzert nicht entgehen lassen. Im Garten und auf dem Balkon hatten große und kleine Kinder sichtlich Spaß an diesem herbstlichen Open-Air-Konzert."Ich freue mich sehr, dass Herr Zuckowski unsere Lufthafenkinder mit diesem Konzert überrascht hat", sagt Christiane Dienhold, Geschäftsführerin des Altonaer Kinderkrankenhauses. "Für uns alle ist die aktuelle Zeit eine große Herausforderung, besonders groß ist sie sicherlich für die Patienten des Lufthafens. Umso mehr freue ich mich, dass sie mit dem Gartenkonzert eine Auszeit vom Alltag geschenkt bekommen haben. Sie konnten heute ihre Erkrankung und den Alltag hinter sich lassen und einfach nur Kind sein."