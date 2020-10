DJ Metro stabilisiert Umsatz im 4Q - optimistischer beim EBITDA im Gj

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Metro hat im vierten Geschäftsquartal, in dem coronabedingte Einschränkungen für Restaurants, Hotels, Catering und Geschäfte etwas gelockert wurden, den Umsatz nahezu stabil gehalten im Vergleich zum Vorjahr. Im Gesamtjahr ging der Umsatz nach vorläufigen Zahlen zurück, der Rückgang lag aber mit 3,9 Prozent eher am unteren Ende der Prognosespanne eines Rückgangs zwischen 3,5 Prozent und 5 Prozent. Den bereinigten operativen Gewinn für das Gesamtjahr, das Ende September endete, erwartet der Düsseldorfer Großhandelskonzern, der den vollständigen Finanzbericht wie üblich erst Mitte Dezember vorlegt, nun am oberen Ende des Prognosekorridors.

Im Schlussquartal Juli bis September erwirtschaftete der MDAX-Konzern einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro, währungs- und flächenbereinigt ein Minus von 0,5 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2019/20 insgesamt erreichte Metro zwischen Oktober 2019 und September 2020 einen Umsatz von 25,6 Milliarden Euro im fortgeführten Geschäft. Das war bereinigt 3,9 Prozent weniger als der vergleichbare Vorjahreswert von 27,082 Milliarden Euro.

Beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwartet Metro für das Gesamtjahr nun einen Wert am oberen Ende des Korridors, der einen Rückgang um 200 bis 250 Millionen Euro vom vergleichbaren Vorjahreswert von 1,392 Milliarden Euro vorsieht.

Die Prognose nimmt an, dass es keine neuerlichen Verschärfungen der Covid-19-Pandemie und entsprechenden negativen Auswirkungen in für Metro maßgeblichen Ländern kommt und sich die stabile Erholung des HoReCa-Sektors - also bei Gastronomie, Hotellerie und Catering - fortsetzt.

