Beim Pharma- und Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260) läuft die operative Entwicklung trotz der Corona-Pandemie weiterhin nahezu wie am Schnürchen. Dies belegen die Zahlen für das dritte Quartal, die gestern von dem Dow Jones-Unternehmen veröffentlicht wurden.Rechneten die Analysten im Schnitt mit einem um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn von 1,98 US-Dollar je Aktie, so übertrafen die US-Amerikaner mit 2,20 US-Dollar je Anteilschein diese Schätzungen um mehr als zehn Prozent. Schon in den beiden Vorquartalen schafften es die US-Amerikaner, die Expertenschätzungen um 16 bzw. 12 Prozent zu schlagen. Wichtig ist außerdem, dass CEO Alex Gorsky die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr 2020 gegenüber der Juli Prognose leicht anheben konnte.

