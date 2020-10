Zoom will virtuelle Events nicht mehr nur hosten, sondern auch vermarkten. Außerdem werden nützliche Apps für Online-Kollaboration in Meetings integriert. Über die neue Plattform Onzoom können Nutzer bezahlte Events planen. Das hat Zoom während seiner aktuellen Konferenz Zoomtopia angekündigt. Auf der Plattform, noch in der Betaversion, werden bereits erste Events angeboten, darunter Workouts, Vorträge und Konzerte. Neben Onzoom sind auch sogenannte Zapps neu: Zoom erlaubt die Integration mehrerer Third-Party-Apps, wie Dropbox, Asana, Kahoot oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...