Zum dritten Mal in diesem Jahr hat Tesla die Preise für seine Premium-Fahrzeuge Model S und X gesenkt. Das Model X soll nach einem Update zudem bald 650 Kilometer weit kommen. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Tesla seinem Model 3 ein Update beim Design und der Technik verpasst haben soll. Eine Preissenkung des Fahrzeugs in China soll zudem einen Run auf das Fahrzeug ausgelöst haben. Jetzt hat Tesla auch bei den Preisen für seine Oberklassewagen Model S und X Hand angelegt - dieses Mal sinken die Preise nicht nur in China, sondern auch in den USA und ...

