Wallisellen (ots) - Ford bietet für den neuen, batterieelektrischen Mustang Mach-E ein 540 Watt-B&O Sound System mit zehn Lautsprechern (einschliesslich Subwoofer) an, das speziell für den Einsatz in dem rein elektrisch und damit besonders leise angetriebenen Crossover-Modell entwickelt worden ist. Die mit dem iF-Design-Award 2020 prämierte Sound-Anlage zeichnet sich....



Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.



Pressekontakt:



Dominic Rossier

Manager Communications & Public Affairs

043 233 22 80, drossier@ford.com



Original-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100857219

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de