DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Wall Street gibt Weg nach unten vor

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen am Donnerstag der leichteren Tendenz an der Wall Street. Dort hatten die steigenden Corona-Infektionszahlen weltweit für Verkaufsneigung gesorgt und auch das weiter nicht zustandekommende nächste große Hilfspaket für die US-Wirtschaft auf die Stimmung gedrückt.

Schlusslicht in Asien ist Hongkong mit einem Minus von 1,3 Prozent, während sich der Kospi in Seoul mit einem Abschlag von 0,8 Prozent von seinem Tagestief wieder etwas lösen konnte. Tokio büßt 0,6 Prozent ein auf 23.479 Punkte.

Während sich Schanghai gut behauptet, legt der S&P/ASX-200 in Sydney sogar um 0,6 Prozent zu. Hier stützen etwas besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus "Down Under". Daneben kursiert Zinssenkungsfantasie. Laut den Analysten von RBC hat Notenbankchef Philip Lowe in einer Rede grünes Licht für eine Zinssenkung bereits im November statt im Februar gegeben. Dazu passend gibt der Austral-Dollar zum US-Dollar nach.

In Schanghai heißt es, die jüngste Erholung des Konsums in China während der sogenannten "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag dürfte zunächst eingepreist sein. Zugleich ist in Hongkong von Enttäuschung darüber die Rede, das Chinas Präsident Xi Jinping wider Erwarten bei einer Reise in die Wirtschafts- und Technologiehochburg Shenzhen keine konkreten weiteren Stimuli signalisiert habe. Dennoch lebe die Hoffnung weiter, dass weitere fiskalische Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft später im Oktober beim Nationalen Volkskongress beschlossen werden dürften, so KGI Securities.

Alibaba-Tocter droht angeblich schwarze Liste

Unter den Einzelwerten verlieren Alibaba in Hongkong 3,2 Prozent. Hintergrund sind Berichte, wonach die USA erwägen, die Finanztochter Ant Group auf eine schwarze Liste von Unternehmen zu setzen, die mit Handelserschwernissen belegt sind. Die Aktie des Wettbewerbers JD.com gibt um 3,8 Prozent nach, Tencent verlieren 2,9 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.215,20 +0,58% -7,02% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.478,03 -0,63% -0,13% 08:00 Kospi (Seoul) 2.362,68 -0,75% +7,51% 08:00 Schanghai-Comp. 3.344,25 +0,10% +9,64% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.350,44 -1,28% -12,56% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.535,15 -0,80% -20,33% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.519,41 -0,25% -4,12% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:18 % YTD EUR/USD 1,1751 +0,0% 1,1749 1,1731 +4,8% EUR/JPY 123,69 +0,2% 123,50 123,75 +1,5% EUR/GBP 0,9028 -0,0% 0,9029 0,9115 +6,7% GBP/USD 1,3016 +0,0% 1,3012 1,2865 -1,8% USD/JPY 105,27 +0,1% 105,12 105,48 -3,2% USD/KRW 1143,21 -0,4% 1147,36 1146,57 -1,0% USD/CNY 6,7151 -0,5% 6,7151 6,7432 -3,6% USD/CNH 6,7162 +0,0% 6,7134 6,7397 -3,6% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7133 -0,5% 0,7165 0,7156 +1,8% NZD/USD 0,6649 -0,2% 0,6661 0,6646 -1,2% Bitcoin BTC/USD 11.406,22 +0,3% 11.377,51 11.389,01 +58,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,12 41,04 +0,2% 0,08 -27,7% Brent/ICE 43,39 43,32 +0,2% 0,07 -29,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.901,13 1.900,33 +0,0% +0,81 +25,3% Silber (Spot) 24,19 24,33 -0,6% -0,14 +35,5% Platin (Spot) 865,05 859,98 +0,6% +5,08 -10,4% Kupfer-Future 3,05 3,05 -0,1% -0,00 +7,9% ===

