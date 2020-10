DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bund und Länder verschärfen vor dem Hintergrund der rapide ansteigenden Neuinfektionen die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Einen entsprechenden Beschluss fassten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder bei ihrem Treffen im Kanzleramt. Beschlossen wurden "erhebliche Einschränkungen von Kontakten", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach den über achtstündigen Beratungen. Eine Entscheidung zum Beherbergungsverbot wurde auf den 8. November vertagt. In Risikogebieten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 pro 100.000 Einwohner liegt, soll laut dem Beschluss eine "ergänzende Maskenpflicht im öffentlichen Raum dort eingeführt werden, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen", bei Veranstaltungen eine Begrenzung auf 25 Teilnehmer im öffentlichen und 15 Teilnehmer im privaten Raum greifen, eine Sperrstunde von 23 Uhr in der Gastronomie gelten und die Zahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen weiter begrenzt werden. Übersteigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen den Wert von 50 pro 100.000 Einwohner, soll es "verschärfende lokale Beschränkungsmaßnahmen" geben. Merkel betonte, man müsse verhindern, dass es zu einer unkontrollierten exponentiellen Entwicklung komme. Merkel warnte, auch die Wirtschaftsentwicklung hänge davon ab, dass man nicht zu schwer durch die Pandemie beeinträchtigt werde. "Wir können uns auch ökonomisch eine zweite Welle, wie wir sie im Frühjahr hatten, mit solchen Folgen nicht leisten", so Merkel. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte, man sei "einen deutlichen Schritt vorangekommen". Aber ob dies reiche, sei offen. "Wir sind einem zweiten Lockdown näher gekommen, als wir das wahrhaben wollen." Die zweite Welle sei schon da.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF (14.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q19 Umsatzerlöse 5.891 -13% -- 6.742 Ergebnis vor Steuern operativ 208 -30% -- 296 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 122 -32% -- 181

Weitere Termine:

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 3Q

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Metro AG, Veröffentlichung "Begründete Stellungnahme"

zum EPGC-Angebot

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: 12,3 zuvor: 17,0 14:30 Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 830.000 zuvor: 840.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 14,0 zuvor: 15,0 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion neuer 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 im Volumen von 2 bis 3 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Gesamtvolumen von 6,5 Mrd bis 7,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2026 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 35 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 20 Mrd HUF 11:50 FR/Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2036 im Gesamtvolumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.934,50 -0,09 S&P-500-Indikation 3.482,00 -0,19 Nasdaq-100-Indikation 11.917,00 -0,35 Nikkei-225 23.508,95 -0,50 Schanghai-Composite 3.343,66 0,09 +/- Ticks Bund -Future 175,46 13 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.028,06 0,07 DAX-Future 12.946,00 -0,31 XDAX 12.962,31 -0,31 MDAX 27.888,65 0,05 TecDAX 3.205,55 0,29 EuroStoxx50 3.273,28 -0,18 Stoxx50 2.949,11 -0,48 Dow-Jones 28.514,00 -0,58 S&P-500-Index 3.488,67 -0,66 Nasdaq-Comp. 11.768,73 -0,80 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,33 +23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Geschäft an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag. Die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien seien nicht inspirierend, schlimmer sei aber die Rückkehr des Themas Corona. "Das Bund-Länder-Treffen gestern war sehr unbefriedigend und hat nur allen klargemacht, dass wir in einer neuen Welle mit exponentiellem Wachstum bei den Infektionen sind", so ein Händler. Damit könnte der "Corona-Trade" wieder anlaufen, der Online-Händler und Lieferanten kauft und Veranstalter-, Reise- und Touristik-Werte shortet. Dazu kamen am Morgen auch aus China Preisdaten, die eine Abschwächung der Wirtschaftserholung zeigen. In den USA schwindet daneben die Hoffnung auf ein neues Hilfspaket weiter. Republikaner und Demokraten können sich weiterhin nicht einigen. Damit dürfte ein Zustandekommen im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl praktisch ausgeschlossen sein. Erst die Wahl dürfte daher als "das klärende Ereignis" wirken, mit der der Fiskalstimulus berechenbarer werde, sagte David Lefkowitz, Leiter des US-Aktienhandels der UBS. "Damit bricht das Kartenhaus, mit dem die Kursanstiege der Vorwoche gerechtfertigt wurden, zunächst einmal in sich zusammen", ergänzt Thomas Altmann von QC Partners. Und auch erste Zahlen aus der US-Industrie wie von Alcoa fielen enttäuschend aus.

Rückblick: Einerseits belastete nach wie vor die Coronavirus-Pandemie mit den Rückschlägen bei den Impfstoffen, ebenso die Brexit-Unsicherheit und die Ungewissheit um den Ausgang der US-Wahlen. Andererseits setzen die Investoren auf weitere geld- und fiskalpolitische Stimuli. Just Eat Takeaway gehört 2020 zu den großen Gewinnern. Der Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für die Gastronomie hat im dritten Quartal 151,4 Millionen Bestellungen bearbeitet, ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für die Aktie ging es um 6,5 Prozent nach oben. Für die Aktie des britischen Online-Versandhändlers Asos ging es dagegen nach einem vorsichtigen Ausblick um 10,3 Prozent nach unten. Die Aktie von Infrastruktur-Betreiber Atlantia schoss um gut 9 Prozent nach oben. Positiv wurde an der Börse ein Bericht in Il Sole gewertet, demzufolge sich das Unternehmen in Gesprächen über den Verkauf der Beteiligung an dem Mautstrecken-Betreiber Autostrade per l'Italia (Aspi) befindet.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 4,7 Prozent nach oben. Dabei profitierte das Sentiment für die Aktie von dem starken Plus bei den Bestellungen des Wettbewerbers Just Eat Takeaway. Ein weiterer Gewinner der aktuellen Umstände ist Siemens Healthineers, die Aktie legte mit der Ankündigung eines Corona-Schnelltests um 2,4 Prozent zu. Covestro schlossen nach einem Platzierungspreis bei 43,85 Euro 0,4 Prozent fester bei 44,43 Euro. Dafür gibt es nach Aussage aus dem Handel gleich mehrere Gründe. Zum einen sei die Kapitalerhöhung lange erwartet worden. Zum zweiten habe der Kurs in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich nachgegeben, und zum dritten sei das Material aus der Kapitalerhöhung gut und schnell aufgenommen worden. Nicht so rund lief es bei Dermapharm. Deren Aktien fielen nach einer Platzierung um knapp 8 Prozent auf 44,97 Euro. Für die Aktie von Nordex ging es gut 6 Prozent nach oben nachdem der Windkraftanlagenhersteller den Auftragseingang für das dritte Quartal bekannt gab.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Elringklinger-Aktie reagierte mit einer Kursexplosion auf die Meldung, dass das Unternehmen mit Airbus eine langfristige Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Brennstoffzellen beschlossen hat. Elringklinger schossen um 21 Prozent nach oben. Metro verteuerten sich um 2,6 Prozent, nachdem der Konzern Umsatzzahlen berichtet hat. Drägerwerk berichtete über starke Zahlen im dritten Quartal; die Aktie lag ebenfalls 2,6 Prozent im Plus.

USA / WALL STREET

October 15, 2020 01:32 ET (05:32 GMT)

