Keine Erholung am Terminmarkt. Die negativen Vorgaben werden heute früh in den asiatischen Markt und den Handel mit den wichtigsten Aktienindex-Futures getragen. Während der DAX-Future nahezu unverändert zum späten Schluss knapp unter 12.950 Punkten notiert, liegen die amerikanischen Futures deutlicher im Minus. Der S&P 500 Future notiert kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse mehr als -0,15 % tiefer unter 3.475 Punkten und der Nasdaq Future liegt -0,50 % tiefer bei 11.914 Punkten.Frankfurt ließ sich am Mittwoch nicht unterkriegen. Bis auf den SDAX konnten alle deutschen Benchmarks im Plus schließen, wenngleich die Zuwächse am Mittwoch verhalten waren. Der SDAX sank leicht um -0,06 % auf 12.882,24 Punkte. Der DAX beendete den Handel 0,07 % im Plus bei 13.028,06 Punkten. Der Tagesgewinner war der TecDAX, der 0,29 % auf 3.205,55 Punkte zulegen konnte. Nordex (+6,06 %) und Varta (+3,47 %) war die Aktien mit den größten Gewinnen.

