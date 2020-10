DJ PTA-News: iQ International AG: Die Universität Michigan und CESSET arbeiten mit iQ International als Industriepartner bei Batterien zusammen

Zug / Schweiz - 15. Oktober 2020 (pta007/15.10.2020/08:00) - iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL), ein multinationales, am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse öffentlich gehandeltes Unternehmen für nachhaltige Technologien mit globalem Hauptsitz in Zug (Schweiz) und nordamerikanischem Hauptsitz in Scottsdale (Arizona/USA), wurde von der University of Michigan und CESSET für eine Zusammenarbeit ausgewählt. Gemeinsam sollen mit anderen Industriepartnern Innovationen und nachhaltige Lösungen für die Energiespeicher- und Energiewirtschaft vorangetrieben werden.

Die iQ International AG wurde als Kooperationspartner einer Gruppe renommierter Universitäten und Industrieunternehmen ausgewählt, um für die Mobilität der Zukunft Transformationstechnologien für Herstellung und Recycling zu entwickeln und umzusetzen. iQ International wird mit dazu beitragen, die nächste Generation der Batterietechnologie auf eine nachhaltige Zukunft vorzubereiten.

Die gemeinsame Zusammenarbeit wird von der University of Michigan (U-M) in Zusammenarbeit mit CESSET (Comprehensive Energy Storage Solutions for Electrified Transportation) geleitet. Das Institut für Energie der Universität Michigan baut auf dem Erbe des Michigan Memorial Phoenix-Projekts (MMPP) auf, das 1948 mit dem Ziel ins Leben gerufen worden war, Forschung und andere Aktivitäten zur friedlichen Nutzung von Atomenergie zu unterstützen.

Das Labor für Batterien und Energiespeicher der Universität Michigan ist eine Einrichtung, um Batterien zu charakterisieren und herzustellen. Das Labor wurde von der U-M in Zusammenarbeit mit der Michigan Economic Development Corporation und der Ford Motor Company entwickelt und eingerichtet. Ziel des Labors ist die intensive Zusammenarbeit der internationalen Nutzergemeinschaft aus industriellen und akademischen Anwendern von Energiespeicher-Systemen, um Batterien und die darin enthaltenen Materialien zu prototypisieren, zu testen und zu analysieren. Ganz in der Nähe des automobilen Zentrums der USA bringt das Batterielabor Materialwissenschaftler und Ingenieure sowie Zulieferer und Hersteller für eine innovative und effiziente Batterieentwicklung zusammen.

Das CESSET (Comprehensive Energy Storage Solutions for Electrified Transportation) unter der Führung der Universität Michigan arbeitet zusammen mit der Carnegie Mellon University, der University of California Davis, der University of California San Diego und der San Diego State University. Dieses Konglomerat von Universitäten hat einen Zuschuss der National Science Foundation in Höhe von 26 Mio. USD über fünf Jahre beantragt, gefolgt von weiteren 18 Mio. USD über fünf 5 Jahre.

CESSET ist eine einzigartige Partnerschaft zwischen Forschern aus den Bereichen Batterie, Stromnetz und Systementwicklern sowie von Politik- und Wirtschaftsexperten an fünf führenden Universitäten der USA.

Die iQ International AG wurde von der University of Michigan und dem CESSET für die Zusammenarbeit als Industriepartner anerkannt und ausgewählt. Das Unternehmen wird mit folgenden Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten: CMS Energy Corporation, Hyundai America Technical Center (HATCHI), DTE Energy, Daimler Trucks North America, UCK und National Renewable Energy Laboratory (NREL).

Der Anschluss von iQ International an CESSET und die Finanzierung durch die National Science Foundation werden dazu beitragen, für die Mobilität der Zukunft gemeinsam Transformationstechnologien für Herstellung und Recycling zu entwickeln und umzusetzen. Darüber hinaus wird iQ mit CESSET und dessen Partnern zusammenarbeiten, um die nächste Generation an Batterietechnologie für eine nachhaltige Zukunft vorzubereiten.

"Die iQ International AG fühlt sich geehrt, Partner der Industrie in der Zusammenarbeit in CESSET und mit den anderen globalen Organisationen und renommierten Universitäten zu sein. iQ International ist bestrebt, mit führenden Universitäten zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Innovationen voranzutreiben und effiziente und kostengünstige Lösungen für die Energiespeicher- und Energiewirtschaft auf den Markt zu bringen", erklärte Rose Carmichael, Chief Business Development Officer bei iQ International.

iQ Internationale AG Die iQ International AG ist ein multinationales Unternehmen für nachhaltige Technologien, das am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen lizenziert Teile seines IP-Portfolios und produziert und vertreibt hocheffiziente Blei-Säure-Batterien, die den gestiegenen Anforderungen an die Lebensdauer in den heutigen globalen Automobil- und Energie-Speichermärkten gerecht werden. Mit seiner preisgekrönten, innovativen Technologie werden überlegene, langlebige und vom OEM zugelassene SLI-Batterien (Starting-Lighting-Ignition) hergestellt. Batterien mit der Technologie von iQ International wurden entwickelt, um in den heutigen hochelektrifizierten Fahrzeugen, insbesondere in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Anwendungen, eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen. Die Technologien des Unternehmens haben das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der Transportbranche zu verringern und den Automobilherstellern dabei zu helfen, die Verpflichtungen bei der Emissionsreduktion zu erfüllen. - Weitere Informationen unter www.iqint.com

