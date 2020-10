DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Jahresendziel von 220 MWp durch den Erwerb eines 7,6 MWp Solarparks in Krakow am See übertroffen

Bayreuth (pta011/15.10.2020/08:00) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) gibt den Erwerb des 7,6 MWp Solarparks in Krakow am See in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Der Solarpark wurde in 2016 in Betrieb genommen und erhält eine feste Einspeisevergütung von EUR 89/MWh. Die Anlage ist mit 26.616 RECOM Modulen (tier-1 Hersteller) and 182 Huawei Wechselrichtern ausgestattet. Neben der Solaranlage hat 7C Solarparken auch das dazugehörende 8,5 ha große Grundstück gekauft. Das Projekt erwirtschaftet bei gewöhnlichen Witterungsverhältnissen Umsatzerlöse von über EUR 0,6 Mio. und eine EBITDA-Marge von ca. 85%. Durch diesen Erwerb, der vollständig mit Eigenkapital finanziert wurde, steigt das IPP-Portfolio des Konzerns auf 224 MWp und, wenn man die Anlagen des Betriebsführungsgeschäfts mit einbezieht, sogar auf 301 MWp. Das PV Estate Portfolio, in dem der Konzern alle Investitionen in Immobilien bündelt, beträgt nun 155 ha.

Solaranlagen mit einer Leistung von 2,3 MWp noch nicht an das Stromnetz angeschlossen In den letzten Wochen wurde das Projekt in Bernterode (0,6 MWp) an das Stromnetz angeschlossen. Bis heute speisen Projekte mit einer Gesamtkapazität von 2,3 MWp (aus dem 224 MWp-Portfolio) noch nicht ein: Langelsheim (0,7 MWp), Gumtow III (0,7 MWp), Calbe Katholische Kirche (0,7) MWp) und Alt Plestlin II (0,2 MWp). Diese Projekte werden mit hoher Wahrscheinlichkeit noch vor Jahresende ans Netz gehen.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken AG, kommentiert: "Wir haben jetzt unser Jahresendziel von 220 MWp erreicht und sogar übertroffen. Einschließlich unseres Betriebsführungsgeschäfts übersteigt das IPP-Portfolio bereits 300 MWp. Weitere Projekte befinden sich in der Akquisitions-, Entwicklungs- oder Bauvorbereitungsphase, einschließlich eines großen Dachprojekts in Belgien von 6 MWp, für das kürzlich alle Genehmigungen eingeholt wurden. "

7C Solarparken 7C Solarparken ist ein reiner PV-Eigentümer / Betreiber mit einem IPP-Portfolio von 224 MWp, einschließlich 6 MW Onshore-Wind. Zusammen mit den verwalteten PV-Anlagen kommt der Konzern auf ein Anlagenportfolio von 301 MWp. Nahezu das vollständige Portfolio befindet sich in Deutschland. Die Aktien der 7C Solarparken AG werden im General Standard Segment der Frankfurter Börse gehandelt.

