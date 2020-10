The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.10.2020Aktien1 US1920101060 Codiak Biosciences Inc.2 CA7900141044 St. James Gold Corp.3 AU0000109910 Cyclone Metals Ltd.Anleihen1 US036752AN31 Anthem Inc.2 US036752AM57 Anthem Inc.3 US11135FBD24 Broadcom Inc.4 US655044AJ40 Noble Energy Inc.5 US655044AQ82 Noble Energy Inc.6 US92556HAD98 ViacomCBS Inc.7 US92556HAB33 ViacomCBS Inc.8 DE000A289F29 Kreditanstalt für Wiederaufbau9 DE000A3H2XW6 MorphoSys AG10 DE000DD5ATN3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main11 DE000DD5AS55 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main12 DE000DD5ATQ6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main13 DE000DD5ATP8 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main14 DE000NLB3DK4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 FR00140005L7 Orange S.A.16 DE000WBP0A79 Wüstenrot Bausparkasse AG17 FR00140007J7 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]18 DE000HLB2XH8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB2XK2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale