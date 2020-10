Hamburg (ots) - Das Telemedizin-Portal AppsAufRezept.com startet mit dem Angebot von Online-Rezepten für digitale Gesundheitsanwendungen ("DiGA").Der Patient füllt dafür einen Online-Fragebogen aus und erhält dann vom Tele-Arzt die Verschreibung als PDF-Datei.Eine Tele-Ärztin von AppsAufRezept.com hat bereits am Dienstag das weltweit erste App-Rezept ausgestellt.So funktioniert es:Der Patient/in füllt auf www.AppsAufRezept.com (http://www.appsaufrezept.com) jederzeit ohne Registrierung einen smarten Online-Fragebogen aus, den eine Tele-Ärztin gegebenenfalls durch Rückfragen verifiziert. Kassenpatienten können dann gegen 1 Euro Schutzgebühr sofort das ausgestellte Rezept als PDF-Datei mit einem SMS-Code herunterladen und die ansonsten teure App kostenlos nutzen. Optional löst die Tele-Ärztin zudem für den Patienten das Rezept automatisiert bei der Krankenkasse ein gegen den später nötigen Freischalt-Code.Der Service startet mit der "Kalmeda Tinnitus App" und stellt systematisch alle Informationen, Testberichte sowie den E-Beipackzettel übersichtlich dar. Die automatisierte Befragung der Nutzer ermöglicht zudem eine standardisierte Qualitätsbewertung aller Apps und den evidenzbasierten Nachweis positiver Versorgungseffekte.Gründer und CEO Dr. jur. Can Ansay (Pressefoto https://bit.ly/376DjnT):"Es freut mich, dass wir wieder die Speerspitze sind bei der Umsetzung von Jens Spahns E-Health Revolution, die Deutschland auf diesem Zukunftsmarkt zur Weltmacht erheben kann. Irritierend ist nur der aufwändige Prozess der Krankenkassen zur Freischaltung der Apps. Mit unserer Lösung können jedoch alle Patienten die Apps ohne Aufwand und ohne Arztbesuch sofort nutzen, auch wenn ihr bisheriger Praxis-Arzt noch nicht zur Verschreibung von Apps bereit ist. Um allen Ärzten den Einstieg zu erleichtern, wird AppsAufRezept.com bald auch für alle Ärzte kostenlos verfügbar sein mit eigenem App-Store auf deutschen Servern."Über die "Dr. Ansay AU-Schein GmbH":Die Dr. Ansay AU-Schein GmbH startete im Dezember 2018 über www.au-schein.de (http://www.au-schein.de) mit dem Angebot von Online-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ("AU") bei Erkältung und erweiterte den Service 2019 auf weitere einfache Erkrankungen. Anfang 2020 startete der Service auch in Frankreich über www.arretmaladie.fr (http://www.arretmaladie.fr). Der Service basiert auf smarten Fragebögen zu Symptomen und persönlichen Risikofaktoren. Nach entsprechender Diagnose durch Tele-Ärzte, erfolgt die Zustellung der AU sowohl als PDF mit 2-Faktor-Authentisierung als auch optional per Post. Bislang wurden mehr als 70.000 dieser Tele-AUs ausgestellt ohne jegliche gemeldete Fehldiagnose.Pressekontakt:Dr. jur. Can AnsayDr. Ansay AU-Schein GmbHHartungstr. 1420146 HamburgE-Mail: presse@au-schein.deTel.: +49 40 445589Original-Content von: Dr. Ansay AU-Schein GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135847/4734571