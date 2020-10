Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich gestern im Endeffekt kaum vom Fleck bewegt. Damit hielt er sich auch über der Marke von 13.000 Punkten. Heute könnte der Leitindex darunter fallen. Die Vorgaben aus Übersee sind sowohl in den USA als auch in Asien schwach. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Nio, Tesla, Alcoa, Fastly, JinkoSolar, Loop Industries, Roche, Nel, Siemens, Drägerwerk, Metro und Nordex. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.