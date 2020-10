Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch klar schwächer eröffnen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,80 Prozent im Minus. An den europäischen Leitbörsen zeichnen sich ebenfalls Verluste ab. Marktbeobachter verweisen auf negative Vorgaben von der Wall Street und aus Asien. Zudem lasten die rekordhohen Anstiege an Neuinfektionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...