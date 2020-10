NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Nahrungsmittelkonzern dürfte wie bereits im zweiten Quartal auch im dritten Jahresviertel eine negative Umsatzentwicklung verzeichnet haben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch sollte das Schlimmste des Jahres 2020 vorüber sein, allerdings müssten die Franzosen mehr tun für den Erfolg. Die Aktie sei niedrig bewertet./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 15:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

DANONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de