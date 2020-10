Gold hat gestern einen zweiten Versuch unternommen, aus dem Dreieck auszubrechen. Gelingt es den Bullen am Ball zu bleiben, stehen die Karten für weitere Zuwächse gut. Ein erneuter Fehlversuch hingegen trübt die Stimmung eher ein. Welche Chancen sich hier offenbaren, erfahren Sie in den folgenden Zeilen sowie in der LIVE-Besprechung der tickenden Charts mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Zweiter Ausbruchsversuch aus Dreiecksformation Tickmill-Analyse: ...

