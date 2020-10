Apple: Bringt das iPhone 12 den 5G-Durchbruch?

Tech-Fans rund um den Globus blickten in dieser Woche wieder einmal nach Cupertino in Kalifornien, denn im Rahmen einer Online-Veranstaltung am Konzernsitz stellte Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) dort seine neuesten Produkte vor. Die Erwartungen der Jünger des Kult-Konzerns waren hoch, schließlich hatte Apple in der Vergangenheit mit seinen Produktvorstellungen oft Maßstäbe gesetzt und den Konkurrenten immer wieder das Fürchten gelehrt.

Vier neue iPhone-Modelle

Auf den ersten Blick gab es diesmal jedoch keine atemberaubenden Produktinnovationen zu bestaunen, denn wie bereits im Vorfeld von Branchenexperten erwartet worden ist, wurde neben dem HomePod Mini, einem kleineren und günstigeren vernetzten Lautsprecher, die neueste iPhone-Generation vorgestellt. Von dieser wird es vier Varianten geben: Neben iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max wurde erstmals auch ein iPhone 12 Mini mit einem nur 5,4 Zoll großen Display präsentiert.

Produktverbesserungen

Neben dem nun verbauten A14-Prozessor unterscheiden sich die Modelle durch ein verändertes Design. Die Geräte wurden wieder etwas kantiger, wie zuletzt die iPhone-5-Modellreihe. Außerdem sollen die Display-Gläser dank Nanotechnologie deutlich widerstandsfähiger sein als die Vorgängergeräte, womit es laut Apple vier Mal so wahrscheinlich sei, dass das neue Glas Stürze unbeschadet überstehe. Auch die Fotoqualität bei ungünstigen Lichtverhältnissen soll sich durch das neue Objektiv-System verbessert haben.

Apple steigt ins 5G-Rennen ein

Auf den zweiten Blick könnten die neuen iPhone-Modelle, die hierzulande ab dem 16. Oktober (iPhone 12 und iPhone 12 Pro) beziehungsweise ab dem 6. November (iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 Mini) vorbestellt werden können (Auslieferungen jeweils eine Woche später), jedoch durch ihre 5G-Unterstützung für nachhaltige Impulse sorgen. Unter perfekten Bedingungen sind mit diesem Datenfunk laut Apple Download-Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 Gigabit pro Sekunde erzielt worden. Damit ist Apple nun mehr als ein Jahr nach den Rivalen Samsung Electronics (WKN: 896360 / ISIN: US7960508882) und Huawei in das 5G-Rennen eingestiegen. "Heute ist der Start für eine neue iPhone-Ära", erklärte Firmenchef Tim Cook. Die neuen Modelle sollen die Möglichkeit für Interaktionen in Echtzeit bieten.

