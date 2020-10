DGAP-News: LUNIS Vermögensmanagement AG / Schlagwort(e): Personalie

LUNIS Vermögensmanagement: Verstärkung des Teams in Stuttgart



15.10.2020

LUNIS Vermögensmanagement AG gewinnt in der Niederlassung Stuttgart mit Stephan Bottke und Stefan Merk zwei neue Senior Berater. Frankfurt, den 15.10.2020 - Die LUNIS Vermögensmanagement AG baut ihr Stuttgarter Team weiter aus. Für die 2019 eröffnete Stuttgarter Niederlassung wurden zwei Senior Private Banker gewonnen, welche regional in Baden-Württemberg verwurzelt sind. Bereits zum 01. April 2020 startete Stephan Bottke als Senior Relationship Manager in der Niederlassung Stuttgart. Der ausgebildete Financial Planner war von 2009 bis 2015 für die Südwestbank AG für die ganzheitliche Betreuung von vermögenden Familien und Familienunternehmen in den Regionen Ulm/Oberschwaben zuständig. Von 2015 bis zu seinem Wechsel zur LUNIS Vermögensmanagement AG war Bottke als Referent im Internal Audit der Südwestbank AG u. a. für die Umsetzung der MiFID II Regulatorik verantwortlich. Bottke blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in verantwortlichen Positionen bei nationalen und international tätigen Finanzunternehmen zurück. Zum 01.04.2021 startet mit Stefan Merk ein weiterer Senior Relationship Manager. Merk kommt ebenfalls von der Südwestbank AG. Seit 2011 ist der Financial Planner als verantwortlicher Senior Private Banker in der Region Bodensee/Oberschwaben tätig. Neben verschiedenen Mandaten als Testamentsvollstrecker begleitete Merk Familien und Familienunternehmen erfolgreich bei der Gründung von Stiftungen. Stefan Merk war u. a. an der Gründung der Bürgerstiftung in Bad Saulgau beteiligt und blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Familien und Familienunternehmen zurück. Stephan Bottke und Stefan Merk sind ein eingespieltes Team, die bei der Südwestbank AG über vier Jahre lang gemeinsam Kunden der Regionen Ulm/Bodensee/Oberschwaben betreuten. "Wir freuen uns über die Expansion unseres Teams in Stuttgart und haben mit Stephan Bottke und Stefan Merk zwei äußerst erfahrene Berater dazu gewonnen, die neben hoher fachlicher Kompetenz exzellente Netzwerke mitbringen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und die in der Region zuhause sind", so Andreas Brandt, Vorsitzender des Vorstandes und Founding Partner der LUNIS Vermögensmanagement AG. Damit ist die Personalplanung von LUNIS nicht beendet - der Vermögensverwalter setzt den eingeschlagenen Kurs fort und möchte auch zukünftig die Präsenz an seinen Standorten verstärken. Über LUNIS Vermögensmanagement LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell verwaltet LUNIS ca. 1,5 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten. https://www.lunis.de ___________________________________________________________ PRESSEKONTAKT Anika Perlewitz Leiterin Corp. Communications & Marketing Tel.: +49 (0) 69 6677 3835 12 Mobil: +49 (0) 174 142 6243 anika.perlewitz@lunis.de

