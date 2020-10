Keine Ufos, sondern Satelliten: Seit Monaten beobachten Menschen weltweit Elon Musks Starlink-Flotte am nächtlichen Himmel. Eine Website zeigt, wann die Satelliten bei dir vorbeifliegen. Wie an einer etwas verrutschten Perlenkette aufgereiht ziehen sie über den nächtlichen Sternenhimmel - auch über Deutschland sind die vorbeifliegenden Lichtpunkte immer wieder einmal zu sehen. Längst ist klar, dass es sich dabei nicht um Ufos, sondern um Satelliten von Elon Musks SpaceX-Projekt Starlink handelt. Die Website findstarlink.com bringt jetzt mehr Klarheit in die Frage, wann und wo ...

