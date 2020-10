Im deutschen Mittelstand regiert noch immer das Prinzip Hoffnung. Gleichzeitig steigt aber das Interesse an Cyber-Versicherungen. Insbesondere in Unternehmen mit mehr als zwei Mio. Euro Umsatz ist die noch relativ neue Absicherung bekannter und beliebter geworden.Das hat jetzt eine aktuelle Umfrage des Versichererverbandes GDV ergeben. Waren Cyber-Policen noch vor zwei Jahren in weiten Teilen des Mittelstands unbekannt, ist in mittleren Unternehmen die Cyberdeckung mittlerweile drei von vier Entscheidern bekannt. Während 2018 nur 22% eine Cyberversicherung hatten oder abschließen wollten, waren es 2020 mit 43% schon fast doppelt so viele. Unterm Strich gehen viele Unternehmen aber weiterhin blauäugig mit dem Thema um. "Einfache ...

