Wien (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Euro-Industrieproduktion (August) legte erwartungsgemäß nur mehr moderat zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Zeiten hoher, lockerungsbedingter Zuwächse seien nun erstmal vorbei. So sei die Produktion lediglich um 0,7% p.m. ausgeweitet worden. Im Juli habe das Plus noch bei 5,0% p.m. gelegen. Damit liege die Industrieproduktion zwar nur noch knapp 6% unter dem Vor-Corona-Niveau. Angesichts des aktuellen infektionsbedingten Gegenwinds sei mit einem schnellen Schließen der Lücke jedoch nicht zu rechnen. ...

