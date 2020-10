Der Flughafen Wien testet den Einsatz von Covid 19-Schnelltests. Derzeit laufe ein Testbetrieb des Flughafens gemeinsam mit der Austrian Airlines. Der Antigen-Test soll schon bald in der Praxis, direkt beim Check-In angeboten werden. Das Ergebnis soll in 10 bis 15 Minuten vorliegen, der Test für den Passagier kostenlos sein. "Covid-19 wird uns noch lange begleiten und wir brauchen daher dringend zukunftstaugliche Lösungen", sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger. "Antigen-Schnelltests können großflächig eingesetzt werden, bieten schnelle Ergebnisse und könnten im Rahmen eines europaweit einheitlichen Testregimes an allen Airports eingesetzt werden. Das würde die von Wirtschaft und Tourismus dringend benötigte Reisefreiheit wieder ...

