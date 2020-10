DJ Dropshipping Magazine: Jubiläumsausgabe jetzt im Handel - Exklusive Coverstory mit Verleger Julien Backhaus

Palma de Mallorca (pts015/15.10.2020/10:10) - Jasmin Hoffmann, Geschäftsführerin und Verlegerin des Dropshipping Magazine, ist erfreut. Exakt vor einem Jahr ist sie mit dem Dropshipping-Magazine (DM) gestartet. Wie sie selbst sagt: "Ohne Plan, aber voller Herzblut - mal wieder." Das spanische Unternehmen EXPERTISEROCKS verlegt das Magazine seit der ersten Stunde. Seit heute, 15.10, ist die 5. Ausgabe sodann im Handel.

Besonders ist nicht nur, dass sich der Jahrestag jährt, sondern auch, dass ein prominenter Verleger das Cover ziert: Julien Backhaus. Letzterer macht gerade von seinem neuen Buch von sich reden. Er bricht eine Lanze der Selbstbezogenheit und stellt klar: Egoismus ist wichtiger denn je.

Für kommendes Jahr ist noch vieles mehr geplant, so etwa der Vertrieb des Magazins an Flughäfen und Hauptbahnhöfen. Nicht nur Deutschland, auch Österreich und die Schweiz werden von Anfang an Teil der Vertriebsstrategie sein.

Neue Abo-Option mit Prämie

Zu diesem Anlass wurde auch das Abo-Modell runderneuert. Gegenwärtig ist das Dropshipping Magazine lediglich als Jahresabo erhältlich. Ab 15.1.2021 wird es zusätzlich noch ein zwei Jahres-Abo samt kostenfreier Prämie geben. Im Mittelpunkt stehen Gründer, Selbstständige und alle, die es werden wollen.

Die neueste Ausgabe Nr. 5 besticht unter anderem mit den folgenden Themen: - "Der Markt muss egoistisch sein", die Coverstory mit Verleger Julien Backhaus - Wie kann ich legal einen Amazon-Händleraccount übertragen? - Hat das Bildnetzwerk Instagram ein Egoproblem? - Fabian Siegler, berichtet über seinen Amazon-Bestseller "Finanzielle Freiheit mit Dropshipping: Wie Sie ein profitables Streckengeschäft aufbauen, Ihr eigener Boss werden und Ihr Leben endlich genießen"

Dazu gibt es viele weitere Storys. Unverändert gilt, die Digital-Ausgabe gibt es kostenfrei zum Download. Als Print-Exemplar kann es zu 8,50 Euro erworben werden. Alle Bezugsmöglichkeiten finden Interessierte unter: https:// dropshipping-magazine.rocks/2019/10/17/magazine-lesen/

