Wallisellen (ots) - Ford will die Fans von Performance-Fahrzeugen in aller Welt bei der Goodwood SpeedWeek vom 16. bis 18. Oktober mit Auftritten der sportlichsten Prototypen und Serienmodelle der Marke begeistern. Zu den Highlights der Veranstaltung, die per Live-Stream übertragen wird, zählen die ersten Action-Bilder des kompromisslosen Elektro-Supersportlers Mustang Mach-E 1400 und...



