Der Abverkauf bei ThyssenKrupp findet kein Ende. Am Donnerstag geht die Aktie erneut mit mehr als sechs Prozent in die Knie. Das schwache Marktumfeld und die erneute Absage von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an eine Staatsbeteiligung setzen den Industriekonzern unter Druck. Neue Tiefs sind nun zu befürchten.Steigende Corona-Zahlen befeuern die Angst vor einem erneuten Lockdown, der die heimische Wirtschaft mit voller Wucht treffen würde. Kaum ein Konzern würde darunter so stark leiden wie ThyssenKrupp. ...

