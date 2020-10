Der DAX fällt wie ein Stein und verliert zum Vortag deutlich. Plötzlich sind die Anleger in Not und sehen sich stark fallenden Kursen gegenüber. Die Medien schlussfolgern, dass die Sorgen u. a. wegen des sprunghaften Anstiegs der Corona-Infektionen zugenommen haben. Dabei ist solch eine Entwicklung keine Überraschung. Alle Marktteilnehmer, die sich in den letzen Wochen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...