Wiesbaden (ots) - Ob man intelligent ist oder nicht, hängt nur zum Teil von den Genen ab. Neue Studien zeigen, dass jeder seine Intelligenz selbst aktiv steigern kann, und zwar mit der richtigen Ernährung und einem gezielten Gehirntraining. Wie das funktioniert wird, in einem zweibändigen Werk beschrieben, das auf der Frankfurter Buchmesse 2020 vorgestellt wird. Dazu haben der Ernährungswissenschaftler Günter Wagner und der Intelligenzforscher Dr. Siegfried Lehrl ein konkretes Modell entwickelt.Dass auf diese Weise die Intelligenz tatsächlich in kurzer Zeit nachweisbar gesteigert werden kann, hat eine Studie der Gesellschaft für Gehirntraining (GfG) gezeigt. Danach treten nach Durchführung des Programms und dem regelmäßigen Konsum eines naturnahen Konzentrats aus Obst und Gemüse (Vitalkomplex Dr. Wolz) signifikante Verbesserungen bei Arbeitsspeicherkapazität, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und Merkspanne auf. Der IQ der Teilnehmer stieg entsprechend um durchschnittlich fünf Punkte. Auf der Webseite der GfG (www.gfg-online.de (http://www.gfg-online.de)) kann jeder dies unter dem Menüpunkt "Gehirn-Leistungstest" selbst austesten.Der Aufwand lohnt sich in jedem Fall: Jeder zusätzliche IQ-Punkt bringt laut einer amerikanischen Studie jährlich rund 460 Dollar zusätzliches Einkommen. Das kann, wenn man es durchrechnet, im Laufe von zwei oder gar drei Jahrzehnten beruflicher Aktivität ein zusätzliches Vermögen im Wert von einem oder mehreren Häusern einbringen. Und nicht nur bei der Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit, auch bei deren Erhalt spielt die Ernährung eine wichtige Rolle. Darum geht es in einem Gastbeitrag zum Thema Alzheimer-Prävention.Bei der Optimierung der Ernährung spielen neben den Kohlenhydraten und Proteinen vor allem die Sekundären Pflanzenstoffe aus Gemüse und Obst eine immer wichtiger werdende Rolle. Die Ökotrophologin Dr. Anja Bettina Irmler zeigt auf, dass diese die Bildung neuer Nervenzellen fördern und die Aktivität von Zellen in Gehirnregionen steigern, die für die Erinnerung und Konzentration zuständig sind.Während das Buch "Neurotrition" die wissenschaftlichen Grundlagen darstellt, beinhaltet das Praxisbuch "5 IQ-Punkte mehr in 7 Tagen" ein kompaktes Programm mit konkreten Übungen für das Gehirntraining, leckeren und praxiserprobten Rezepten und motivierenden Bewegungseinheiten zur Steigerung des IQ. Ergänzt wird der Praxisband durch Tipps vom 11-fachen Rechenweltmeister Dr. Dr. Gert Mittring und einem Interview mit der erfolgreichsten deutschen Schachspielerin Elisabeth Pähtz.Günter Wagner - Dr. Siegfried Lehrl - Dr. Anja Bettina Irmler:"Neurotrition: Die richtige Ernährung für einen höheren IQ. Natürlich geistig fitter - Das Grundlagenbuch"Eubiotika Verlag, Wiesbaden 2020 176 Seiten, ca. 70 Farbfotos und Grafiken, Softcover, ISBN 978-3-944-592-22-0, EUR 14,80 [D]Günter Wagner - Dr. Siegfried Lehrl - Eva Maria Hund:"5 IQ-Punkte mehr in 7 Tagen: Das kompakte Programm aus Ernährung, Gehirntraining und Bewegung. Natürlich geistig fitter - Das Praxisbuch"Eubiotika Verlag, Wiesbaden 2020 148 Seiten, ca. 70 Farbfotos und Grafiken, Softcover, ISBN 978-3-944-592-27-5, EUR 14,80 [D]Beide Bücher sind erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag: www.eubiotika-verlag.de (http://www.eubiotika-verlag.de)Über den Eubiotika VerlagEubiotika kommt aus dem Griechischen und steht für die "Kunst oder Lehre des guten Lebens". Und genau das ist die Mission: Mit seinen Büchern will der Eubiotika Verlag seinen Leserinnen und Lesern viele Wege zu einem schönen, gesunden und langen Leben zeigen. Die Themen des Eubiotika-Verlages sind folgerichtig Gesundheit, Wohlfühlen und Lebenshilfe. Dafür publiziert er Bücher aus den Sachbereichen Naturheilkunde, alternative Medizin, Spiritualität, Beauty & Wellness, Kosmetik sowie zur richtigen Ernährung und Bewegung.Weitere Informationen unter www.eubiotika-verlag.de (http://www.eubiotika-verlag.de)