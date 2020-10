ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com nach Zahlen von 11400 auf 12100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit den Zahlen zum dritten Quartal habe der Online-Essenlieferdienst die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wettbewerbsposition verbessere sich zusehend./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 17:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 17:59 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

