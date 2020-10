Europas Anleger ergreifen aus Furcht vor neuen Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus die Flucht. Der Dax verlor am Donnerstag in den ersten Handelsstunden etwa 400 Punkte und lag am Vormittag mit 12.626 Punkten 3,1 Prozent niedriger. Der EuroStoxx50 verlor 2,8 Prozent auf 3182 Punkte.

