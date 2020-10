Wien (www.anleihencheck.de) - Als vertikal integrierter Produzent und Betreiber zählt die Novomatic AG zu den größten Gaming-Technologiekonzernen der Welt, so der Finanzanalyst Georg Zaccaria von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Neben der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Glücksspielprodukten, Lotterietechnologie- und vernetzten Systemlösungen würden rund 1.940 Spielstätten betrieben. Darüber hinaus sei der von S&P mit BB+ geratete Konzern im Online Bereich als Betreiber von lizenzierten Spielplattformen engagiert. Die nicht börsennotierte Aktiengesellschaft gliedere sich dabei in die Bereiche Gaming Operations (61% der Umsätze im H1 20) sowie Gaming Technology (39%) mit regionalen Schwerpunkten in Deutschland (33%), Österreich (14%), Italien (10%) und Großbritannien (6%). Gegründet im Jahr 1980 durch Johann Graf beschäftige der Glückspielkonzern mit Hauptsitz in Gumpoldskirchen, Österreich derzeit rund 21 Tsd. Mitarbeiter. ...

