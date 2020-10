Wien (www.anleihencheck.de) - Mondi (ISIN GB00B1CRLC47/ WKN A0MQ8X) produziert als weltweit führende Packaging & Paper Gruppe, innovative und nachhaltige Papier- und Plastik Lösungen, so der Finanzanalyst Georg Zaccaria von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) Wien.Entstanden aus der Übernahme von Frantschach und Neusiedler in Österreich durch das 1967 gegründete Mondi Süd Afrika sei die Gruppe heute in über 30 Ländern mit rund 100 Produktionsstandorten tätig und decke dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Umsätze würden sich dabei auf West Europa (38% im H1 20), Emerging Europa (22%), Nord Amerika (11%), Russland (9%), Asien & Australien (9%), Afrika (9%) sowie zu rund 2% auf Süd Amerika verteilen. Mondi berichte die vier Segmente Corrugated Packaging (27%), Flexible Packaging (39%), Engineered Materials (12%) und Uncoated Fine Paper (22%). Mit Hauptsitz und Aktiennotiz in London sowie einer Niederlassung Wien würden rund 26 Tsd. Mitarbeiter beschäftigt. ...

