Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die digitale Revolution ist in vollem Gange. Die Corona-Krise hat die Auswirkungen in den vergangenen Monaten sogar noch verstärkt. Kein Wunder, dass sich in der Chip-Branche spannende Megatrends finden lassen. Trendfolger Michael Proffe setzt aktuell auf AMD und Taiwan Semiconductor. AMD steht offenbar vor der Übernahme von Xilinx. Taiwan Semiconductor hatte Proffe bereits Anfang Juni thematisiert. Sein Kursziel von damals hat die Aktie längst übertroffen.