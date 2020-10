Köln (ots) -Am Mittwoch, 14. Oktober 2020 wurde in Bonn der begehrte PrixPantheon vergeben. Im Finale um den Jurypreis "Frühreif & Verdorben"konnte sich Tim Whelan durchsetzen. Der Publikumspreis "Beklatscht &Ausgebuht" ging an Jean-Philippe Kindler. Mit dem Sonderpreis "Reifund bekloppt" wurde Hape Kerkeling für sein Lebenswerk ausgezeichnet.In Kooperation mit dem WDR vergibt das Bonner KabaretttheaterPantheon seit 1995 den mit insgesamt 10.000 Euro dotiertenSatirepreis Prix Pantheon in drei Kategorien. Die Auszeichnung zähltzu den renommiertesten im Bereich Kabarett- und Satire und erwiessich oft als echtes Karrieresprungbrett für die Newcomer*innen. Zuden bisherigen Preisträger*innen zählen unter anderem CarolinKebekus, Hagen Rether, Dave Davis oder auch Tahnee und Lisa Eckhart.Im Wettbewerb um den Jury- und den Publikumspreis des Prix Pantheontreten zehn Künstler*innen in einer ersten Runde gegeneinander an.Ins Finale gelangen fünf. In diesem Jahr waren das die Finalist*innenWilliam Wahl, Amjad, Dr. Pop, Tim Whelan und Jean-Philippe Kindler.Unterstützt wurden die jungen Künstler*innen bei ihren Auftritten imBonner Pantheon von Moderator Tobias Mann und Stars der Szene wieLisa Eckhart, Till Reiners und Michael Mittermeier.Das WDR Fernsehen und WDR 5 senden das Halbfinale und Finale amDonnerstag (15.10.), bzw. Freitag (16.10.) und Samstag (17.10.):Ausstrahlung HalbfinaleWDR 5: Do., 15.10.2020, ab 22.05 UhrWDR Fernsehen: Fr., 16.10.2020, ab 23.30 UhrAusstrahlung FinaleWDR 5: Sa., 17.10.2020, ab 15.05 UhrWDR Fernsehen: Sa., 17.10.2020 Uhr, ab 21.45 UhrFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4734965