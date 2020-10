München (ots) - MagentaSport geht mit dem besten Basketball-Angebot in die Saison 2020/2021. Der MagentaSport BBL Pokal mit den 16 bestplatzierten Teams der zurückliegenden Spielzeit startet schon am 17. Oktober. Es ist nach dem erfolgreichen BBL-Finalturnier bereits das zweite attraktive Live-Basketball-Highlight innerhalb von vier Monaten. Der Pokalsieger wird innerhalb von vier Wochen in einem modifizierten und erweiterten Modus mit mehr Spielen als in der Vorsaison ermittelt. Das kompakte Turnierformat sieht zunächst vier regionale Qualifikations-Turniere im Modus Jeder gegen Jeden vor. Den Zuschlag für die Ausrichtung erhielten die Teams der Telekom Baskets Bonn, von ratiopharm ulm, von RASTA Vechta und des SYNTAINICS MBC.Den Auftakt am 17. Oktober bestreiten die Teams von ratiopharm ulm und von Brose Bamberg in Weißenfels. Den Abschluss der Qualifikationsturniere im MagentaSport BBL Pokal bildet die Partie zwischen den HAKRO Merlins Crailsheim und dem FC Bayern Basketball am 26. Oktober. Die Sieger der einzelnen Qualifikations-Turniere spielen anschließend am 1./2. November in einem TOP FOUR in München den Pokalsieger der Spielzeit 2020/21 aus.eaysCredit Basketball Bundesliga mit allen Spielen liveAm 6. November 2020 beginnt die Berichterstattung in der easyCredit Basketball-Bundesliga. MagentaSport überträgt alle Spiele live. In der Auftaktpartie der BBL-Saison 2020/2021 stehen sich die MHP RIESEN Ludwigsburg und BG Göttingen gegenüber. Der amtierende Meister ALBA BERLIN beginnt am 8. November gegen die FRAPORT SKYLINERS die neue Spielzeit. Die Hauptrunde wird am 8. Mai 2021 enden, der Playoff-Start ist auf den 11. Mai 2021 angesetzt. Enden soll die Saison 2020/21 spätestens am 13. Juni 2021."Nach der letzten Saison unter besonderen Umständen freuen wir uns, den Fans mit herausragenden Wettbewerben und Ligen erneut das beste Basketball-Angebot präsentieren zu können", betont Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH.MagentaSport Basketball auf allen PlattformenDas MagentaSport Basketball-Angebot, das auch die Spiele in der Turkish Airlines Euroleague bis Ende Mai 2022 beinhaltet, wird wie gewohnt über das TV-Angebot Magenta TV sowie auf Magentasport.de (http://magentasport.de/) im Web oder über die MagentaSport-Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TV zu sehen sein.Der Auftakt des MagentaSport BBL Pokal live bei MagentaSport:Samstag, 17.10.2020Ab 14.45 Uhr: Ulm - BambergAb 17.45 Uhr: Bonn - Oldenburg, Vechta - GießenAb 20.15 Uhr: Weißenfels - Crailsheim Sonntag, 18.10 2020Ab 14.45 Uhr: Ludwigsburg - Würzburg, Göttingen - FrankfurtAb 17.45 Uhr: Brauschweig - BerlinAb 20.15 Uhr: FC Bayern - Bayreuth Pressekontakt:Jörg KrauseLeiter Kommunikation thinXpool TV GmbHMobil: +49 170 2268024Mail: joerg.krause@thinxpool.deOriginal-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4734963