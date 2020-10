Märkte um 12: Corona-Neuinfektionen schicken DAX auf Talfahrt - Scharfer Aktienkurseinbruch bei Volkswagen

Der DAX setzt am Donnerstagmittag um zeitweise rund drei Prozent zurück und notiert damit im Bereich der 12.600er-Marke. Für schlechte Stimmung an der Börse sorgt die Zahl der Corona-Neuinfektionen, die in Deutschland auf ein Rekordhoch gestiegen ist. Auch von der Konjunkturseite kommen schlechte Neuigkeiten. Die Zahl der Beschäftigten ist in der deutschen Industrie wegen der Corona-Krise so kräftig gesunken wie seit über zehn Jahren nicht mehr.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -3,0% 12.633 MDAX -2,5% 27.189 TecDAX -2,5% 3.124 SDAX -2,7% 12.537 Euro Stoxx 50 -2,7% 3.185

Am Donnerstagmittag gab es im DAX ausschließlich Verlierer. Schlusslicht war dabei die Aktie von Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), die zeitweise um rund fünf Prozent einbrach.

Von Anlegern aufmerksam verfolgt wird am Donnerstagmittag auch die MDAX-Aktie von Metro (WKN: BFB001 / ISIN: DE000BFB0019). Obwohl der Großhandelskonzern durch die Folgen der Corona-Pandemie kräftig zurückgeschlagen worden ist, wurden die selbstgesteckten Ziele für das Gesamtgeschäftsjahr trotzdem erreicht. Vor allem die starke Entwicklung im vierten Geschäftsquartal konnte die vorangegangenen Umsatzeinbußen teilweise kompensieren.

