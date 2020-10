DJ Lauterbach fordert komplettes Reiseverbot für Menschen aus Hotspots

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der hohen Infektionszahlen in Deutschland ein Reiseverbot für Menschen aus besonders betroffenen Regionen gefordert. "Um vor die Welle des exponentiellen Wachstums zu kommen, sollten Reiserückkehrer und Reisewillige nicht mehr getestet werden", sagte Lauterbach der Rheinischen Post. "Für besonders hohe Infektionszahlen sollte für die Region dann besser sogar ein komplettes Reiseverbot gelten, bis sich die Lage dort beruhigt hat."

Lauterbach kritisierte in dem Zusammenhang, dass es bei dem Bund-Länder-Treffen am Vortag keine Einigung zum Beherbergungsverbot gegeben habe. "Es bleibt falsch, dass die Länder bis zum 8. November beim Beherbergungsverbot völlig unterschiedliche Regelungen treffen und Negativtests verlangen", sagte er. Das nehme insbesondere in den Ballungsräumen wichtige Testkapazitäten weg. Die Gesundheitsämter in den Hotspots bräuchten zudem "jetzt sehr schnell Hilfe von Bundeswehr und Bundespolizei, um die Menschen in Infektionsketten zu informieren und in Quarantäne zu schicken".

