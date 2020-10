Hamburg (ots) - Schnitzel oder vegan? Ernährung betrifft uns alle, aber unsere Ernährungsgewohnheiten werden inzwischen von vielen Faktoren beeinflusst: medizinische Erkenntnisse, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klimaschutz. Da verliert man schnell den Überblick.In der Reihe "Grenzenlos erfolgreich" behandelt das Europäische Hansemuseum Lübeck in einer Podiumsdiskussion das Thema mit dem Titel "Können wir so weiter essen?". Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 20. Oktober 2020, um 18:00 im Europäischen Hansemuseum Lübeck statt und wird live im Internet übertragen. Unter folgendem Link kann jeder dabei sein: https://youtu.be/jRS8L1Rul4sTeilnehmer des Expertendialogs, moderiert von Prof. Dr. Christian Berg, sind:Marc Buckley (Globaler Lebensmittelreformist, UN-Advocate und -Berater, WEF Experte für Innovation, Landwirtschaft, Meeresfrüchte, Lebensmittel)Prof. Dr. Martin Smollich (Leiter der Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Ernährungsmedizin der Uni Lübeck)Antje Schubert (Vorsitzende der Geschäftsführung iglo Deutschland und Bereichsvorstand Western Europe von Nomad Foods)Die Runde verspricht einen Einblick in unterschiedliche Perspektiven. Für Antje Schubert von iglo ist die Ernährungswende im breiten Konsumentenmarkt ein Herzensprojekt - es geht um Motivation anstelle von Verzichtsdebatten. iglo will den Menschen den Ernährungswandel mit attraktiven, praktischen Alternativen schmackhaft machen und so den Weg aktiv mitgestalten.Vor Ort: Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter 0451 80 90 99 0 oder invitation@hansemuseum.eu (mailto:invitation@hansemuseum.eu)Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenLeiter Unternehmens- & NachhaltigkeitskommunikationOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249-202alfred.jansen@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/4735024