Frankfurt am Main (ots) - Seit dem heutigen Tag ist es offiziell - als Gründungssponsor kündigt Icelandair "Live from Reykjavik" an. Das Streaming Event am 13. und 14. November 2020 wurde vom Team des bekannten Iceland Airwaves Festival ins Leben gerufen.Seit mehr als 20 Jahren fliegt Icelandair aus Europa und den USA Anfang November Festivalliebhaber nach Reykjavik. Der Grund für die Reise: Das jährlich stattfindende Iceland Airwaves. Im vergangenen Jahr zog es für das internationale Musikevent rund 8.000 Besucher in die Hauptstadt.Ähnlich wie zahlreiche Festivals um den ganzen Globus kann auch Reykjavik's größte Musikveranstaltung in diesem Jahr nicht regulär stattfinden. Ganz im Sinne der isländischen Widerstandsfähigkeit, hat sich das Team mit seinen Partnern und Sponsoren zusammengetan und ein beispielloses Onlineevent mit authentischen isländischen Musikern auf die Beine gestellt."Live from Reykjavik" bietet eine nie dagewesene Möglichkeit für Menschen aus aller Welt - diejenigen mit Reiseplänen oder Festivals, die abgesagt wurden und diejenigen im Lockdown oder in Quarantäne - die Stimmung und das Lebensgefühl Islands von zuhause aus zu erleben.Lokale Musiker wie Of Monsters and Men, der isländische Eurovision 2020 Favorit Daði Freyr, Ólafur Arnalds, Ásgeir und Emilíliana Torrini performen in den beiden Eventnächten an einzigartigen Orten überall in Reykjavik, wie beispielsweise in Iðnó, Gamla Bío, Kunstmuseum und vielen weiteren Plätzen."Wir wollten einen Weg finden, der Welt von der riesigen Musikszene Islands zu berichten", so der Festivaldirektor Ísleifur Þórhallsson. "Natürlich geht es uns auch darum, die Industrie im Allgemeinen zu unterstützen und innovativ zu sein. Die Tatsache, dass alle Künstler zur gleichen Zeit in Island sind, ist eine seltene Gelegenheit, die wir auf jeden Fall nutzen wollten."Gísli S. Brynjólfsson, Head of Global Marketing bei Icelandair, sagt: "Wir alle wissen, dass internationale Reisen aktuell nur eingeschränkt stattfinden können. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir dennoch den Spirit Islands mit unseren Kunden und der Welt teilen können. Wenngleich die Möglichkeiten in diesem Jahr begrenzt sind, haben wir einen guten Weg gefunden, unsere isländischen Talente zu feiern."Die Auftritte werden in vier Zeitzonen am 13. und 14. November jeweils ab 19:30 Uhr Ortszeit wiederholt ausgestrahlt:- Großbritannien/ Europa (GMT) - 19:30 Uhr- USA Ostküste (EST) - 19:30 Uhr- USA Westküste (PST) - 19:30 Uhr- Australasien* (AEDT Australien) - 19:30 Uhr (* aufgrund der Datumsgrenze am 14. und 15. November) Tickets können ab sofort über Dice.fm (http://link.dice.fm/live-from-reykjavik) bestellt werden:- 2-Tagespass für beide Tage (GBP £40 / USD $50 / AUD $70)- 1-Tagespass für Freitag oder Samstag (GBP £30 / USD $40 / AUD $55)- Tickets für die Shows von Ásgeir, Ólafur Arnalds, Daði Freyr (verfügbar sowohl innerhalb und zusätzlich zum 2-Tages- und 1-Tagespass) (GBP £15 - weltweit streambar) AnmerkungenVollständiges Line-upÁSGEIR, AUÐUR, BRÍET, CELL7, DAÐI FREYR, EMILÍANA TORRINI & FRIENDS, GDRN, HATARI, HJALTALÍN, JÚNÍUS MEYVANT, KÆLAN MIKLA, MAMMÚT, MUGISON, OF MONSTERS AND MEN, ÓLAFUR ARNALDS, VÖKWeitere Informationen finden Sie auf www.icelandairwaves.is (http://www.icelandairwaves.is) LiveFromReykjavikPartner und Sponsoren von "Live from Reykjavik"RÚV https://www.ruv.isInspired by Iceland https://visiticeland.com (https://visiticeland.com/)City of Reykjavík https://visitreykjavik.isIcelandair https://www.icelandair.com/Landsbankinn https://www.landsbankinn.isReykjavík Music City https://www.reykjavikmusiccity.is/Record in Iceland https://record.iceland.isReykjavik Arts Festival http://www.artfest.is (http://www.artfest.is/)Iceland Music http://www.icelandmusic.isEinstök Ölgerð https://einstokbeer.com/Über IcelandairIcelandair ist die nationale Fluggesellschaft von Island. Seit ihrer Gründung im Jahr 1937 hat Icelandair ihr Streckennetz stetig optimiert und dabei die einzigartige geographische Lage Islands als Drehscheibe auf halbem Weg zwischen Europa und Nordamerika genutzt. Im Jahr 2019 beförderte Icelandair 4,7 Millionen Passagiere zu 42 Zielen in Europa und Nordamerika.Icelandair ist Teil der Icelandair-Gruppe, welche auch eine regionale Fluggesellschaft in Island, ein Luftfracht- und Logistikgeschäft sowie Flugzeugleasing und Beratungs- und Reisedienstleistungen betreibt. Die Icelandair Group ist an der Nasdaq Iceland notiert.