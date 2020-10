DGAP-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

Essen, den 15. Oktober 2020. Evonik Industries AG veröffentlicht bereits heute folgende vorläufige Kennzahlen für das dritte Quartal 2020. Auf Basis der vorläufigen Zahlen erreichte Evonik im dritten Quartal 2020 ein bereinigtes EBITDA* von

519 Millionen € (Q3 2019: 543 Millionen €) und liegt damit deutlich über den Markterwartungen (Analysten-Konsensus vom 14. Oktober 2020: 471 Millionen €). Im Laufe des dritten Quartals hatte sich bereits ein positiver Trend von Monat zu Monat abgezeichnet. Dieser verstärkte sich weiter im September und führte in der Summe zu den Ergebnissen oberhalb der Erwartungen. Haupttreiber waren die Divisionen Specialty Additives und Smart Materials. Specialty Additives zeigte eine anhaltende Resilienz mit stabilen Preisen und einem dauerhaft hohen Margenniveau von 27,5 Prozent im dritten Quartal. Smart Materials zeigte Stabilität bei Produkten wie H2O2 oder Katalysatoren und profitierte von verbesserter Nachfrage aus der Automobilindustrie. Der Umsatz der Evonik-Gruppe beläuft sich für das dritte Quartal auf 2,917 Milliarden €, nach 3,232 Milliarden € im Vorjahresquartal. Der Konsensus erwartet einen Umsatz in Höhe von 2,928 Milliarden €. Das bereinigte Konzernergebnis* im dritten Quartal ging von 195 Millionen € im dritten Quartal 2019 auf 186 Millionen € im dritten Quartal 2020 zurück (Analysten-Konsensus: 168 Millionen €). Das bereinigte Ergebnis je Aktie* fiel von 0,42 € im dritten Quartal 2019 auf 0,40 € im dritten Quartal 2020 (Analysten-Konsensus: 0,36 €). Trotz des niedrigeren Ergebnisniveaus wird sich der Free Cashflow in den ersten neun Monaten mindestens auf dem Niveau des Vorjahres von 417 Millionen € bewegen. Umgesetzte Kosteneinsparungen sowie niedrigere Bonus- und Steuerzahlungen im Jahresverlauf haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Zusätzlich wird eine positive Entwicklung des Net Working Capital im weiteren Jahresverlauf erwartet. Demzufolge kann Evonik den Free Cashflow*-Ausblick auf nun rund 700 Millionen € anheben. Der Analysten-Konsensus erwartet einen Free Cashflow* in Höhe von 663 Millionen €. Die Cash Conversion Rate* soll nun oberhalb von 35 Prozent liegen. Bisher hatte Evonik eine gegenüber dem Vorjahr mindestens stabile Cash Conversion Rate* von 33,3 Prozent prognostiziert. Für das Gesamtjahr hatte Evonik bislang ein bereinigte EBITDA* in der Spannbreite von 1,7 und 2,1 Milliarden € erwartet. Dieser Ausblick wird bestätigt und konkretisiert: Evonik rechnet nun mit einem bereinigten EBITDA* zwischen 1,8 und 2,0 Milliarden € (2019: 2,153 Milliarden €). Der Umsatzausblick bleibt unverändert bei 11,5 bis 13 Milliarden € (2019: 13,1 Milliarden €). Evonik Industries AG wird die finalen Zahlen und die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2020 am 3. November 2020 veröffentlichen. *Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen finden Sie im Finanzbericht 2019 der Evonik Industries AG auf der Seite 186. Der Finanzbericht 2019 ist abrufbar unter: https://corporate.evonik.com/Downloads/Corporate/BPK/Evonik_Finanzbericht_2019.pdf



