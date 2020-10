Luxemburg, 15. Oktober 2020 - Die Zinsdifferenz zwischen Euro- und Dollar-Anleihen ist durch die Senkung der US-Leitzinsen weiter geschrumpft. Trotzdem behalten US-Staatsanleihen ihre Funktion als erstklassige Versicherung in Stressphasen. "Wir erwarten einen Anstieg der Renditen am langen Ende und damit eine steilere Zinsstrukturkurve", sagt Carsten Gerlinger, Vice President von Moventum AM. Ein entscheidendes Kriterium ist dabei der Wechselkurs. Seit die US-Fed die Leitzinsen auf null Prozent ...

